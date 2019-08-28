Сквер должны были открыть к Дню города, рабочим потребовалось еще 10 дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге строители будут переделывать часть сквера Первых строителей МЖК, который был торжественно открыт после обновления 27 августа. Уже на следующий день на игровой площадке в парке испортилось резиновое покрытие, спасающее детей от ушибов.

Пользователь Facebook Иван Колотовкин сообщил на своей странице, что покрытие превратилось в «месиво» после того, как на площадке появились дети. «Эта липкая субстанция в итоге оказалась на обуви юных горожан, на горках, на новых уличных тренажерах. Ее просто так не отмоешь. Родителям детей не позавидуешь. Особенно если это покрытие оказалось на одежде ребенка», — написал Колотовкин.

Глава Кировского района Александр Лошаков сообщил «URA.RU», что покрытие испортилось, так как клей не успел «схватиться» из-за дождя. В том, что резиновую крошку начали укладывать в период осадков (два дня назад) чиновник обвинил подрядчика. При этом он не смог вспомнить название компании.

«Начали укладывать на сухой асфальт по всем стандартам, но пошел дождь, — сказал Лошаков. — Теперь надо взять резиновую крошку и уложить ее в тех местах, где слой нарушен. Подрядчики торопились, потому что хотели успеть закончить контракт до 27 августа и получить деньги. В противном случае их ждали бы штрафные санкции. Сейчас будут переделывать».

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга «URA.RU» ответили: «К районной администрации вопросов нет. Она проконтролирует восстановление покрытия подрядчиком».

Известно, что обновление сквера МЖК стоило 14 млн рублей. Парк входит в список зон отдыха, которые мэр Александр Высокинский доверил реконструировать районным администрациям. Планировалось, что работы более чем на 10 объектах будут завершены к Дню горда (17 августа). Но, как сообщало «URA.RU», с задачей справился только один район.