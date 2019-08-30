29 августа 2019

Бывший куратор челябинских силовиков, раненный из обреза, перенес две операции

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший челябинский чиновник провел две операции после выстрела в животФото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший первый замначальника Главного управления по взаимодействию с правоохранительными и военными органами правительства Челябинской области Николай Яровой после ранения из обреза в живот в СНТ «Меридиан» перенес две операции. В крайне тяжелом состоянии он находится в реанимации, сообщил «URA.RU» источник в его окружении.

«Яровой находится в реанимации в тяжелом состоянии. Он перенес две операции. Ситуация осложняется тем, что он ранен картечью», — добавил собеседник.

Яровой на пенсии возглавил СНТ «Меридиан». У него был конфликт с одним из дачников, 67-летним Иваном Дегтяревым, огородившим забором общую территорию. После сноса незаконного забора обвиняемый взял обрез охотничьей двустволки, пришел к председателю СНТ и выстрелил ему в живот.

Обвиняемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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