Гендиректор «УГМК-Холдинга» Андрей Козицын пропустил первый матч «Автомобилиста» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщил корреспондент «URA.RU» с места события. Однако за игрой екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» и череповецкой «Северстали» наблюдали известные политики Свердловской области.
По оценкам зрителей, матч оказался не сильно интересным из-за слабого соперника. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «Автомобилиста».
Однако это не помешало директору Музея военной техники УГМК Александру Емельянову поболеть за местную команду. Также на матче присутствовали первый заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Шептий, бывший мэр Качканара Сергей Набоких и вице-губернатор Свердловской области Валерий Чайников.
Несмотря на скучную игру против «Северстали», любители хоккея ожидают матч между «Автомобилистом» и петербургским «СКА», который пройдет 6 сентября в Екатеринбурге. На игру осталось только 30 билетов.