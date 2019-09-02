02 сентября 2019

«Автомобилист» удивил фанатов в отсутствие Козицына. ФОТО

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Открытие сезона КХЛ 2019/20: ХК
«Автомобилист» одолел «Северсталь» со счетом 3:2Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гендиректор «УГМК-Холдинга» Андрей Козицын пропустил первый матч «Автомобилиста» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщил корреспондент «URA.RU» с места события. Однако за игрой екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» и череповецкой «Северстали» наблюдали известные политики Свердловской области.

По оценкам зрителей, матч оказался не сильно интересным из-за слабого соперника. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «Автомобилиста».

Однако это не помешало директору Музея военной техники УГМК Александру Емельянову поболеть за местную команду. Также на матче присутствовали первый заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Шептий, бывший мэр Качканара Сергей Набоких и вице-губернатор Свердловской области Валерий Чайников.

Несмотря на скучную игру против «Северстали», любители хоккея ожидают матч между «Автомобилистом» и петербургским «СКА», который пройдет 6 сентября в Екатеринбурге. На игру осталось только 30 билетов.

Открытие сезона КХЛ 2019/20: ХК "Автомобилист" - ХК "Северсталь". Екатеринбург
Вице-губернатор Свердловской области Валерий Чайников и главный врач Свердловской областной клинической больницы №1 Игорь Трофимов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Открытие сезона КХЛ 2019/20: ХК "Автомобилист" - ХК "Северсталь". Екатеринбург
Бывший мэр Качканара Сергей Набоких
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Открытие сезона КХЛ 2019/20: ХК "Автомобилист" - ХК "Северсталь". Екатеринбург
Директор Музейного комплекса УГМК Александр Емельянов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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