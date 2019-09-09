Губернатор Куйвашев откроет неделю новыми депутатами, а закроет — миллиардерами

Губернатор встретится с СОСПП в третий раз за полторы недели Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Рабочая неделя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева начнется с подведения итогов прошедших выборов. Как следует из графика главы региона, утром 9 сентября он встретился с победителями прошедший кампаний в Госдуму, Заксобрание и семь муниципальных дум.

На встречу с главой региона был приглашен 41 депутат. В ходе прошедших выборов 32 мандата получила «Единая Россия», 7 мандатов получили самовыдвиженцы, 2 мандата получила КПРФ. На встрече традиционно прозвучал призыв ко всем новым депутатам работать на благо всего Среднего Урала.

Уже 10 сентября губернатор окажется в Азербайджане, где запланированы встречи на высоком уровне, в том числе и общение с президентом Ильхамом Алиевым.

На 13 сентября у губернатора запланирована третья за прошедшие полторы недели встреча с клубом уральских миллиардеров — Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей. Первые две состоялись 30 августа и 6 сентября — на них обе стороны успели повздорить и помириться на тему основной площадки Универсиады-2023, а также выдвинули условия дальнейшего сотрудничества. Ожидается, что на встрече в пятницу эти условия будут окончательно согласованы.