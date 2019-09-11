Истребитель экстренно сел в Перми

В ЦВО утверждают, что посадка была штатной
Истребитель МиГ-31БМ совершил аварийную посадку в аэропорту Большое Савино (Пермь). По некоторым данным, у самолета при торможении загорелся двигатель.
«Левый двигатель истребителя МиГ-31 загорелся при посадке в пермском аэропорту. В результате произошедшего никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются», — сообщает «РЕН ТВ». В пресс-службе пермского аэропорта инцидент «URA.RU» не комментируют, говоря о том, что это не их зона ответственности.
В пресс-службе Центрального военного округа «URA.RU» опровергли эту информацию. По их данным, самолет «совершил штатную посадку». После обязательного «послеполетного осмотра обнаружена неисправность, которая в настоящее время устранена».