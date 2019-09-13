Югорская полиция проверит возможный сговор автошколы и ГИБДД

Инспектора ГИБДД подозревают в бездействии при вымогательстве, свидетелем которого он, якобы, стал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Нижневартовска, после публикации на «URA.RU», распорядилась провести внутреннюю проверку в местной ГИБДД. Причиной стало обращение жительницы города, которая заподозрила инспектора в бездействии в момент, якобы, вымогательства со стороны инструктора автошколы. Копия обращения есть в распоряжении редакции.

«Считаю, что я столкнулась с фактом вымогательства денежных средств со стороны работников автошколы, а так как при этом присутствовал инспектор ГИБДД, могу предположить, что это сговор между недобросовестными сотрудниками ГИБДД и автошколы», — написала девушка в заявлении на имя прокурора Нижневартовска Максима Мавлютова.

Подробно о факте, якобы, вымогательства, «URA.RU» писало ранее. По словам девушки, в автошколе ДОСААФ с нее вымогают деньги за повторную сдачу экзамена по вождению под видом аренды автомобиля. В самой автошколе тогда ответили, что нарушения законодательства в их действиях нет, но описанными фактами заинтересовались в прокуратуре. В УМВД по ХМАО поступление письма из прокуратуры подтвердили. Назначена проверка.

Это не первый случай, когда ГИБДД Нижневартовска и автошколы подозревают в криминальном сговоре. «URA.RU», со ссылкой на собственные источники писало, что инструкторы автошколы предлагают за 25-30 тыс. рублей сократить время, которое приходится ожидать для допуска на сдачу экзамена по вождению.