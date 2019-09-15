В Башкирии школьницу подозревают в убийстве младшей сестры

В Башкирии 17-летняя девочка подозревается в убийстве младшей сестры. Об этом сообщили в Следственном комитете по Республике Башкортостан.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы города Салавата по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, семилетняя девочка мешала старшей сестре учить уроки. Подозреваемая решила её «успокоить», но в результате младшая сестра скончалась.
Девочки воспитывались в приемной многодетной семье с 2017 года, сообщает ТАСС. Семья считается благополучной, в ней растет трое детей. По словам уполномоченного по правам ребенка в Башкирии Миланы Скоробогатовой, старшая девочка имела положительные характеристики и хорошо училась, младшая в этом году пошла в первый класс. Скоробогатова предположила, что причиной произошедшего стало тяжелое детство старшей сестры.
Подозреваемая задержана, решается вопрос о мере пресечения, добавили в Следственном комитете. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.