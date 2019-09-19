Россиян предупредили о росте цен на жилье

В России снизится объем строительства жилой недвижимости, цены на квартиры на первичном рынке продолжат расти, а ипотека при этом станет менее доступной для людей.
Причиной снижения объемов ввода нового жилья и роста цен на недвижимость является переход строительного рынка на проектное финансирование и снижение доходов россиян, рассказали журналистам эксперты группы компаний «Удача».
«Кроме того, несмотря на снижение ставок по ипотеке, стоимость самого жилья вырастет. Проценты по обслуживанию банковского кредита застройщики будут перекладывать на покупателей», — приводит «Лента» слова владельца группы компаний Владимира Прохорова.
По его словам, средняя ставка по кредиту для компаний-застройщиков составляет 10,5-13%. Эту нагрузку девелоперы включат в стоимость жилья, причем строящиеся квартиры уже подорожали на 14-20%, считает топ-менеджер компании. Эксперт уверен, чтобы переломить ситуацию, ставку по ипотеке необходимо опустить до 5-7%.
С 1 июля 2019 года, как напоминает RT, застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков для строительства жилья. Теперь средства граждан будут храниться на специальных эскроу-счетах. Право распоряжаться этими деньгами застройщик получит только после сдачи дома в эксплуатацию. Президент России Владимир Путин ранее также допускал, что такая реформа приведет к небольшому росту цен на жилье.