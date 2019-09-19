Пермские депутаты не захотели повышать зарплаты бюджетникам

Депутаты законодательного собрания Прикамья отклонили идею внести в Госдуму законопроект о повышении минимальных заработных плат бюджетникам. Фракция «Справедливая Россия» предлагала изменить ст. 144 Трудового кодекса России и привязать зарплату бюджетников к прожиточному минимуму в регионе.
«Заработная плата педагогического работника, медицинского работника, работника культуры <…> не может быть ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ», — озвучила предлагаемые изменения депутат Дарья Эйсфельд. В Прикамье величина прожиточного минимума в 2019 году составляет 10556 рублей.
Инициативу поддержали депутаты из фракций КПРФ и ЛДПР, против выступила только «Единая Россия». В итоге «за» проголосовали 13 депутатов, «против» — 22, еще восемь народных избранников не обозначили свою позицию.