В пожаре никто не пострадал
В Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад ночью загорелся Уральский дизель-моторный завод. Возгорание охватило кровлю двухэтажного цеха.
«На месте работают пожарно-спасательные подразделения в составе 17 единиц техники и 60 человек», — сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области. По информации спасателей, в пожаре никто не пострадал.
Возгорание произошло в 4:38 по местному времени, а уже через час пожар был локализован.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области