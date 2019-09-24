23 сентября 2019

В Екатеринбурге на крупном дизельном заводе вспыхнул пожар. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, лесной пожар, дерево
В пожаре никто не пострадалФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад ночью загорелся Уральский дизель-моторный завод. Возгорание охватило кровлю двухэтажного цеха.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения в составе 17 единиц техники и 60 человек», — сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области. По информации спасателей, в пожаре никто не пострадал.

Возгорание произошло в 4:38 по местному времени, а уже через час пожар был локализован.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

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© Служба новостей «URA.RU»
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