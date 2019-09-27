Депутата Тюменской областной думы обвинили в мести коммунальщикам

После обращений Михаила Селюкова проверяют управляющие компании Сургута Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутата Тюменской областной думы от Югры Михаила Селюкова обвинили в мести сургутским коммунальщикам. Причиной стало разбирательство его матери с управляющей компанией «Сервис-3» из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«У Веры Селюковой есть несколько коммерческих помещений в жилом доме на бульваре Свободы, общий долг составляет порядка 700 тысяч рублей. Управляющая компания пытается через суд добиться уплаты задолженности. А Селюков со своими юристами в отместку обращается в различные надзорные органы, где обвиняет „Сервис-3“ и ряд других крупных управляющих компаний в различных нарушениях», — сообщил инсайдер. В картотеке дел арбитражного суда ХМАО действительно содержится информация о судебных разбирательствах между ИП Селюковой и УК «Сервис-3» на сумму в 117 тысяч рублей.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» депутат Селюков затруднился оперативно прокомментировать ситуацию, но категорически опроверг, что ведет общественную деятельность из чувства мести. «Ко мне в общественную приемную обращаются люди по самым разным коммунальным вопросам. Речь идет как об УК „Сервис-3“, так и о других организациях. К ним есть много вопросов от отчетов за деятельность перед людьми до начисления тарифов за услуги ЖКХ, и мы продолжим эту работу», — заявил Селюков. Дозвониться до руководства УК «Сервис-3» журналисту агентства не удалось.

С подачи Селюкова УФАС Югры проверяет обоснованность использования НДС и правильность платы за жилищные услуги при расчетах управляющих компаний Сургута с жителями.