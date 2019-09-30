По какому случаю был изготовлен «воровской» торт, неизвестно
Вор в законе Гули (Надир Салифов), претендующий на статус лидера преступного мира России, опубликовал в соцсетях видео, на котором несут большой торт с «воровскими» звездами. На каком мероприятии была сделана запись, неизвестно.
«Спасибо всем, кто с нами», — написал Гули в посте на своей странице в Instagram. В описании аккаунта Гули в соцсети говорится: «Я вор в законе, и для меня честь вора превыше всего. У меня есть своя идея — справедливость и чистка».
Как писало «URA.RU», ранее Гули выкладывал в Instagram видео с другого праздника. На опубликованных кадрах было видно, как криминальный авторитет танцует с женщиной в красном платье.