Гули показал огромный торт с «воровскими» звездами. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Кондитерская La Rose. Екатеринбург, торт, кондитерская
По какому случаю был изготовлен «воровской» торт, неизвестноФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Вор в законе Гули (Надир Салифов), претендующий на статус лидера преступного мира России, опубликовал в соцсетях видео, на котором несут большой торт с «воровскими» звездами. На каком мероприятии была сделана запись, неизвестно.

«Спасибо всем, кто с нами», — написал Гули в посте на своей странице в Instagram. В описании аккаунта Гули в соцсети говорится: «Я вор в законе, и для меня честь вора превыше всего. У меня есть своя идея — справедливость и чистка».

Как писало «URA.RU», ранее Гули выкладывал в Instagram видео с другого праздника. На опубликованных кадрах было видно, как криминальный авторитет танцует с женщиной в красном платье.

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© Служба новостей «URA.RU»
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