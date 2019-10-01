Свердловский бизнес угрожает власти забастовкой в 2021 году

Новые требования по оплате налога на имущество уничтожат бизнес, уверены эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловские предприниматели готовы отказать кандидатам от власти в спонсорской поддержке на очередных выборах в Заксобрание в 2021 году, заявили «URA.RU» представители нескольких бизнес-сообществ. Они пойдут на это в случае кратного увеличения платежей по налогу на имущество организаций, что приведет к закрытию значительной части коммерческих фирм, сжатию рынка недвижимости и труда, падению объемов строительства.

В настоящее время для большинства предпринимателей налог на имущество рассчитывается исходя из льготной, так называемой инвентаризационной, стоимости, которая не менялась десятилетиями. Для екатеринбургской коммерческой недвижимости она составляет в среднем 1000-3000 рублей за квадратный метр, действует ставка в размере 0,7-1,9%.

Для больших торговых центров налог давно рассчитывается по кадастровой стоимости Фото: Анна Майорова © URA.RU

Для расчета налогообложения на 337 деловых центра, включенных в утвержденный Заксобранием перечень, и торгово-развлекательных центров площадью более 5 тысяч квадратных метров используется кадастровая стоимость объекта, которая выше инвентаризационной в десятки раз. В Екатеринбурге она составляет от 40 до 60 тысяч рублей за «квадрат», ежегодно владельцы этих площадей уплачивают в бюджет 2% от кадастровой стоимости.

Федеральное законодательство требует, чтобы с начала 2020 года налог для всех без исключения юрлиц рассчитывался исходя из кадастровой стоимости. Этот шаг увеличит налоговое бремя на большинство бизнесменов в 10-30 раз. Поэтому Госдума предоставила регионам право самостоятельно устанавливать ставки и льготы, компенсируя бизнесменам их неизбежные потери.

Галина Кулаченко предложила максимально возможную ставку налога Фото: Анна Майорова © URA.RU

Проект поправок к налоговому законодательству в Свердловской области обсуждался на заседании рабочей группы с участием свердловских вице-губернаторов, представителей минфина, министерства инвестиций и развития, регионального управления федеральной налоговой службы, других ведомств. На заседании министр финансов Галина Кулаченко предложила установить максимально возможную ставку в размере 2% для всех категорий налогоплательщиков. Против этого предложения консолидировано выступили глава мининвестиций Виктория Казакова, вице-губернатор Олег Чемезов и представители бизнес-объединений. Последние внесли альтернативное предложение — ставка 1% для всех бизнесменов и ее обнуление для предпринимателей, использующих два налоговых режима — упрощенную систему налогообложения (УСН) и единый налог на вменённый доход (ЕНВД).

«Минфин понять можно, он беспокоится о пополнении доходной части бюджета. Но со стороны бизнес-сообщества прозвучали опасения. Максимальное повышение налоговой ставки станет болезненным для всех. Последствия будут непредсказуемо нарастать, как лавина. Для многих больших бизнес-структур в принципе исчезнет смысл далее работать на рынке. Они выставят помещения на продажу. Возникнет излишек на рынке недвижимости, далее могут последовать увольнения». — пояснил заместитель председателя свердловского отделения «ОПОРЫ России» Дмитрий Ханин.

Леонид Гункевич предупреждает — на этот раз многие предприятия уже «не выплывут» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич называет повышение ставки налога на имущество «страшной перспективой»: «Каждый год растут размеры налоговых платежей. Многие уже бросают бизнес, потеряв надежду на изменения к лучшему. На фоне общего падения спроса предстоящий рост ставки до 2% может привести к уходу в „минус“ ряда еще живых предприятий, которые после этого уже не смогут „выплыть“».

«В конечном счете бизнес переложит возросшую нагрузку на потребителей, подняв цены на свои товары и услуги», — предупредил председатель свердловской «ОПОРЫ России» Илья Тыщенко. Он на заседании предложил установить льготную ставку 0,5% для общественных организаций, культурно-развлекательных центров и фирм, занимающихся сдачей в аренду офисных помещений.

Владимир Терешков ждет от руководителей бизнес-сообществ аналитических выкладок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель попечительного совета свердловской «ОПОРЫ России» Евгений Артюх предупредил, что рост налоговой нагрузки будет иметь политические последствия: «Следующая кампания в Свердловской области в 2021 году. Действующие депутаты Заксобрания попытаются переизбраться на очередной срок и пойдут за деньгами к бизнесменам, к доводам которых сегодня не хотят прислушиваться. Но через два года у этих бизнесменов может уже не оказаться денег. По крайней мере для этих конкретных депутатов».

Представители власти готовы к продолжению диалога и не исключают, что смогут достигнуть компромисса. «Мы ведем обсуждение по данному вопросу, ищем приемлемые варианты. Мы считаем, что ставка в размере 2% для всех категорий не очень разумная. Но для более предметного диалога нужно увидеть расчеты, которые представят бизнес-сообщества», — пояснил председатель комитета Заксобрания по бюджетной политике Владимир Терешков.

Готовность продолжить всестороннее обсуждение вопроса подтвердила «URA.RU» министр финансов Галина Кулаченко. Но идти на глобальные уступки она не настроена. В частности, министр не видит смысла снижать налоговую ставку для владельцев ТРЦ, платящих сегодня в бюджет 2% от их кадастровой стоимости: «На основании чего мы должны снижать им ставку в 2 раза?»

Представители бизнеса и власти договорились встретиться в следующий раз 9 октября. В этот день руководители региональных отделений «ОПОРЫ России», «Деловой России» и Союза промышленников и предпринимателей должны представить аналитические расчеты негативного влияния увеличения налоговой нагрузки на бизнес, чтобы убедить власть в ее опасности.