Дольщики обрадовались искам о банкротстве компании югорского олигарха

В арбитражном суде ХМАО уже несколько исков о банкротстве строительной компании Андрея Копайгоры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дольщики строительной компании «ДЭП», которая принадлежит крупному предпринимателю из ХМАО Андрею Копайгоре, положительно отнеслись к появлению исков о банкротстве предприятия. Они считают, что это пойдет на пользу для завершения строительства двух проблемных домов в Сургуте, о чем «URA.RU» сообщила представитель инициативной группы жителей.

«Если „ДЭП“, в конечном итоге, будет признано банкротом, то возможно, что такой вариант развития событий окажется более приемлемым для клиентов компании. Тогда достраивать дома будет специально созданный правительством ХМАО „Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства“. Пока обещания руководства фирмы справиться с проблемами собственными силами не выполняются, и особых надежд на это никто не возлагает», — заявила представитель дольщиков компании.

В картотеке дел арбитражного суда ХМАО с начала октября размещены два иска к компании «ДЭП» о признании ее банкротом на общую сумму порядка в 75 миллионов рублей. Однако пока они еще не приняты в производство. Дозвониться до самого Копайгоры корреспонденту «URA.RU» не удалось. Источник в строительной отрасли сообщил журналисту агентства, что вариант банкротства компании «ДЭП», действительно, возможен. «У предприятия большие сложности с оборотными средствами, чтобы рассчитаться по обязательствам. Чтобы достроить дома потенциальному инвестору нужно вложить больше денег, чем он потом за них выручит. Поэтому в отличии от других проблемных новостроек Сургута, по этим объектам прогресс минимальный», — считает инсайдер.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Сургуте имеет 14 домов, срок окончания строительства которых затянулся. Среди них есть и два объекта компании «ДЭП» в жилом квартале «Любимый». Ситуация с завершением новостроек находится под контролем губернатора ХМАО Натальи Комаровой и главы Сургута Вадима Шувалова.