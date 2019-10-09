Номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой попали в открытый доступ

Номера телефонов чиновников можно было найти любому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На сайте «Госзакупки» найдено более ста номеров спецсвязи, принадлежащих высокопоставленным госслужащим и военным, в том числе руководителю СК РФ Александру Бастрыкину и главе ЦИК Элле Памфиловой. Данную информацию удалось раскрыть журналистам.

Представители ведомств заключают договоры на обслуживание со службой специальной связи и информации Федеральной службы охраны (ФСО). «По каждому контракту выделяется диапазон номеров для ведомства или один номер, закрепленный за конкретным сотрудником», — передает «Медуза». Причем все номера открыто указаны.

Так, в открытом доступе были также обнаружены номера спецсвязи официального представителя МВД Ирины Волк, Генпрокуратуры, командиров воинских частей Центрального округа Росгвардии, губернатора Владимирской области и главы Дагестана и других.

Ранее ФСО планировало засекретить свои закупки. В ведомстве внесли поправку в закон о госзакупках, чтобы осуществлять торги на закрытых электронных площадках, напоминает «Национальная служба новостей».