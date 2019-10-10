Свердловские риелторы предупредили правительство о крахе рынка недвижимости

Рынок уже переполнен предложениями от арендодателей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Введение новых принципов расчета налога на имущество организаций спровоцирует коллапс на рынке коммерческой недвижимости. Кризис подорвет престиж Екатеринбурга, снизит качество экономической среды и инвестиционной привлекательности мегаполиса.

Об этом сообщила в письме на имя замгубернатора Олега Чемезова (письмо есть в редакции «URA.RU» — прим. ред.) председатель совета НП «Уральская Палата Недвижимости» Валерия Козлова. «В текущих условиях качественное развитие рынка недвижимости в регионе не является возможным. Причиной этому служит, отсутствие прогнозируемой доходности инвесторов от сдачи площадей в аренду…», — поясняет эксперт.

Во втором квартале 2019 года средняя доходность от сдачи офисов в аренду (11,3%) превышала доходность от вложений в банковские депозиты (6,9%). Нововведения снизят доходы арендодателей на 2-4%. Это «в условиях роста вакантных площадей, повлечет к массовому уходу инвесторов с этого рынка».

Для предотвращения коллапса аналитики УПН предлагают обнулить в 2020 году ставку по налогу на имущество для общественных организаций, организаций, занимающихся соцподдержкой населения, и ИП. Установить ставку 0,1% для образовательных и медицинских организаций, 0,5% — для предприятий, находящихся на общей системе налогообложения, с дальнейшим ее поэтапным повышением до 0,8%.

Как ранее сообщало «URA.RU», с 1 января 2020 года налог на имущество организаций будет рассчитываться для всех бизнесменов по кадастровой стоимости, которая выросла в текущем году на 80%. Минфин области предлагает установить для всех юрлиц единую ставку в размере 2% (сегодня она для большинства фирм составляет 0,7-1,9%). В результате налоговая нагрузка на бизнес вырастет в разы.