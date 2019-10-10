Третий кандидат выдвинулся в мэры Челябинска

Мэром Челябинска хочет стать директор красноармейского дома для престарелых и инвалидов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Директор дома-интерната для престарелых и инвалидов «Березки» Красноармейского района Виталий Евгеньев выдвинулся в мэры Челябинска. Он стал уже третьим кандидатом, сообщили «URA.RU» в конкурсной комиссии.

По данным источника агентства, Евгеньев ранее работал в минсоцотношений региона и считался человеком бывшей главы ведомства Татьяны Никитиной. И по какой-то неизвестной причине был отправлен в село Миасское, административный центр Красноармейского района.

В мэры Челябинска ранее выдвинулись ветеран МВД Георгий Невский и начальник юротдела ООО «Право и Финансы» Максим Бакулин. В гордуме информацию об участниках конкурса засекретили.

Прием документов от кандидатов в мэры Челябинска продолжается до 21 октября. На 12 ноября назначены индивидуальные собеседования, которые будут транслироваться в интернете. По их итогам конкурсная комиссия определит двух или более победителей, из которых гордума изберет мэра. Фаворитом конкурса называют врио главы Наталью Котову, работавшую первым замом у трех мэров подряд и сменившую в июне Владимира Елистратова.