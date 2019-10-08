в мэры Челябинска выдвигаются первые кандидаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два кандидата подали документы на конкурс по выборам мэра Челябинска. Первым это сделал ветеран МВД Георгий Невский, для которого это уже третья попытка стать главой меньше чем за год, и начальник юротдела ООО «Право и Финансы» Максим Бакулин, дважды проигравший выборы депутатов Центрального райсовета, сообщил «URA.RU» источник в гордуме.

Невский в феврале этого года выдвигался в мэры Копейска, а в апреле — на конкурс по выборам главы Челябинска. Оба раза он не прошел отбор. Бакулин пытался избраться в райсовет на довыборах осенью 2018 года, он тогда баллотировался в статусе президента ООО СК «Панем», однако проиграл Роману Зубаирову. Ровно месяц назад он проиграл уже основные выборы главврачу ГКБ №1 Дмитрию Тарасову, который впоследствии был вынужден уволиться и занять пост вице-спикера гордумы.

В гордуме информацию об участниках конкурса засекретили. В ее пресс-службе официально заявили, что технический кандидат конкурсной комиссии отказывается называть фамилии кандидатов.

Прием документов от кандидатов в мэры Челябинска идет с 7 по 21 октября. На 12 ноября назначены индивидуальные собеседования, которые будут транслироваться в интернете. Мэра Челябинска избирает гордума из числа двух или более кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, в которую входят депутаты и представители губернатора. Фаворитом конкурса называют врио главы Наталью Котову, работавшую первым замом у трех мэров подряд и сменившую в июне Владимира Елистратова.