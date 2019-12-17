Первый поезд с обновленным интерьером запустят 17 декабря Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Российские железные дороги» (РЖД) представили новый интерьер скоростных поездов «Сапсан». Обновить дизайн вагонов компания решила в честь 10-летнего юбилея поезда.

Новый интерьер выполнен в теплых тонах, кресла оформлены в бежевых и коричневых оттенках. Возле каждого места теперь расположены разъем для USB и розетки, пишет РБК. Также в вагонах установлены кулеры и изменена система освещения — пассажиры смогут сами ее регулировать.

Изменения коснулись также вагонов бизнес-класса: туда были добавлены два купе-сьют (специальная зона с двумя креслами, которая отделена стеклянной перегородкой). В десятом вагоне появились детская игровая зона и места для колясок, а в девятом вагоне — пеленальный столик. Компания также обновила вагон-бистро, в частности, добавив беспроводные зарядки для техники.

Обновленный состав покажут на Ленинградском вокзале 17 декабря. Оттуда он отправится в первый рейс. Остальные поезда обновят в ближайшие два года.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на Казанском вокзале в Москве представили макет нового плацкарта-трансформера со шкафами и перегородками. В конце августа стало известно, что пассажиры считают поезд «Сапсан» от Москвы до Санкт-Петербурга одним из самых комфортных, напоминает «Национальная служба новостей».