РЖД показали новый плацкарт со шкафами и перегородками

На Казанском вокзале в Москве появился макет плацкарта-трансформера в натуральную величину. Все желающие могут опробовать его на себе.
«Макет представляет собой часть плацкартного вагона, который можно не только посмотреть, но и опробовать: посидеть, открыть шкафы, откинуть столик», — сообщает РИА «Новости». Плацкарт на Казанском вокзале похож на традиционный, но с индивидуальным пространством, которого удалось добиться за счет перегородки. Плацкарт-трансформер будет открыт для посещения ежедневно до середины января 2020 года.
Ранее «URA.RU» сообщало, что вагон был презентован на ежегодной выставке «Транспорт России». Россиянам презентовали три возможных концепции: с раздвижными перегородками, а также похожие на капсульные отели.
Эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге назвал прототип нового плацкартного вагона устаревшим, передает «Национальная служба новостей».