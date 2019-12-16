РЖД показали новый плацкарт со шкафами и перегородками

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РЖД. Вокзал Челябинск, пассажиры, ржд, железная дорога, путешествие, вагон, поезд
Посмотреть на новую концепцию плацкарта можно до середины январяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Казанском вокзале в Москве появился макет плацкарта-трансформера в натуральную величину. Все желающие могут опробовать его на себе.

«Макет представляет собой часть плацкартного вагона, который можно не только посмотреть, но и опробовать: посидеть, открыть шкафы, откинуть столик», — сообщает РИА «Новости». Плацкарт на Казанском вокзале похож на традиционный, но с индивидуальным пространством, которого удалось добиться за счет перегородки. Плацкарт-трансформер будет открыт для посещения ежедневно до середины января 2020 года.

Ранее «URA.RU» сообщало, что вагон был презентован на ежегодной выставке «Транспорт России». Россиянам презентовали три возможных концепции: с раздвижными перегородками, а также похожие на капсульные отели.

Эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге назвал прототип нового плацкартного вагона устаревшим, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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