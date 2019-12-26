В Москве задержан основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), блогер Алексей Навальный. Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. По ее словам, на данный момент в офисе организации проходит обыск.
«Сейчас в ФБК проходят обыски, Навальный задержан. Остальных сотрудников пока отпустили», — сообщила Ярмыш. Адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин в беседе с ТАСС подтвердил информацию об обыске.
На данный момент полиция отпустила всех сотрудников ФБК, кроме Навального. Сам оппозиционер в своем instagram-аккаунте уточнил, что визит силовиков связан с отказом представителей ФБК удалять фильм «Он вам не Димон» с официального канала фонда на Youtube.
Получить комментарий пресс-службы ГУ МВД по Москве на момент публикации не удалось.
По некоторым данным, обыски проходят в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Как считает следствие, близкие к ФБК люди, а также сотрудники фонда, в период 2016—2018 годов легализовали через счета организации около 1 млрд руб, полученных незаконно. Средства были переданы от неустановленных лиц в российской и иностранной валюте.