Еще одна страна стала безвизовой для россиян

Россияне смогут ездить в Катар без необходимости получать визу. Соглашение о введении безвизового режима 27 декабря подписали представители российской и катарской дипмиссий.
«В пятницу состоялось подписание соглашения между правительствами Катара и РФ о взаимной отмене визовых требований для граждан двух дружественных стран», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей катарской делегации.
Соглашение подписали в Москве в здании Министерства иностранных дел. С российской стороны в подписании документа участвовал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов. Катар представлял генеральный секретарь МИД Ахмед Аль-Хаммади.
В документе стороны заявили, что продолжат укреплять отношения между странами и будут расширять сферы сотрудничества. Согласно условиям соглашения, жители России и Катара смогут посещать другое государство без дополнительных документов. Для въезда на территорию страны будет необходим только загранпаспорт, при этом срок его действия должен быть не менее шести месяцев.
Ранее