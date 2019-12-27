Еще одна страна стала безвизовой для россиян

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Россия и Катар договорились о взаимной отмене визФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне смогут ездить в Катар без необходимости получать визу. Соглашение о введении безвизового режима 27 декабря подписали представители российской и катарской дипмиссий.

«В пятницу состоялось подписание соглашения между правительствами Катара и РФ о взаимной отмене визовых требований для граждан двух дружественных стран», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей катарской делегации.

Соглашение подписали в Москве в здании Министерства иностранных дел. С российской стороны в подписании документа участвовал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов. Катар представлял генеральный секретарь МИД Ахмед Аль-Хаммади.

В документе стороны заявили, что продолжат укреплять отношения между странами и будут расширять сферы сотрудничества. Согласно условиям соглашения, жители России и Катара смогут посещать другое государство без дополнительных документов. Для въезда на территорию страны будет необходим только загранпаспорт, при этом срок его действия должен быть не менее шести месяцев.

Ранее «Царьград» сообщал, что в мае МИД России предлагал ввести полный безвизовый режим с Японией.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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