В Екатеринбурге полиция нашла мужчину, открывшего огонь из автомата в новогоднюю ночь

Полиция Екатеринбурга нашла мужчину, который устроил стрельбу в новогоднюю ночь во дворе жилого дома. Об этом «URA.RU» рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, сотрудники ОП №7 выяснили личность стрелявшего. Им оказался 48-летний ранее не судимый житель Екатеринбурга. На допросе он пояснил, что открыл огонь, чтобы «выразить нахлынувшие на него положительные эмоции от наступления 2020 года». Во время инцидента мужчина был сильно пьян.
«В отношении задержанного мужчины сотрудники полиции из подразделения дознания ОП №7 городского УМВД возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия). В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — пояснил Горелых.
Он добавил, что полицейские выяснили тип оружия, из которого были произведены выстрелы. По словам пресс-секретаря областного главка полиции, убить или ранить человека из такого оружия нельзя. «Это охолощенный светозвуковой автомат, находящийся в свободной продаже в специализированных торговых точках столицы Среднего Урала», — отметил он. Горелых также рассказал, что мужчина спрятал автомат у соседа. Сейчас оружие передано на экспертизу.
Как писало «URA.RU», в ночь на 1 января мужчина произвел несколько выстрелов в воздух из автомата во дворе жилого дома. Рядом в этот момент находился маленький ребенок.