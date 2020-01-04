Астролог озвучил топ-5 событий, ожидающих Россию в 2020 году

В России продолжатся массовые протесты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия готовится к переменам в 2021 году, поэтому глобальных изменений в 2020 году не будет. Такое мнение «URA.RU» высказал астролог Илья Першин, отметив важные события, которые, по его мнению, произойдут в России и мире.

«Крупных перемен в политике не будет. Возможно, кого-то сменят в правительстве, но курс будет прежний. Разворот будет в 2021 году», — рассказал Першин.

В 2020 году Россия поучаствует в нескольких локальных войнах, также продолжится операция в Сирии, считает астролог. «Российская армия будет испытывать стратегическое оружие», — отмечает астролог.

В шоу-бизнесе кардинальных перемен не ожидается. «Если Пугачева не прикажет долго жить, то никуда она не уйдет, тем более что за 30 лет Россия так и не создала собственную поп-культуру», — пояснил Першин.

Мировой терроризм прорвется в Среднюю Азию, а именно — в Таджикистан.

Продолжится военный конфликт на Украине. «В районе 10 августа возможна провокация на Востоке Украины и даже нашим войскам придется поучаствовать. И если сама провокация закончится ничем, то шуму будет много», — предсказал астролог.

В Москве продолжатся массовые протесты. «Либеральная оппозиция продолжит митинговать на проспекте Сахарова, ОМОН будет применять силу», — считает Першин. По его мнению, власти создадут специальный орган, который перехватит идеи протестующих и будет следить за коррумпированными чиновниками и депутатами.