10 января 2020

Washington Post: Американцы готовились уничтожить еще одного иранского командира

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США собирались уничтожить еще одного ключевого иранского генералаФото: miliman/pickupimage.com

Пентагон пытался в один день с убийством иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани собирался ликвидировать еще одного иранского военоначальника Абдула Резу Шахлаи, который командовал проиранскими повстанцами в Йемене. Как удалось узнать изданию The Washington Post, эта операция провалилась.

Абдула Резу Шахлаи руководил спецподразделением «Аль-Кудс». В США считают, что именно он отвечал за подрывные действия Ирана в Йемене, поддерживая в том числе и финансово повстанцев-хуситов, которые воюют против коалиции арабских стран, возглавляемой Саудовской Аравией, пишет РБК.

Как сообщил источник издания на условиях строгой секретности, в тот момент, когда американский беспилотник нанес удар по машине генерала Сулеймани в Багдаде, в Йемене началась операция по ликвидации Шахлаи, но она не увенчалась успехом. Собеседник издания отказался сообщать другие подробности. «Если бы мы убили его, мы бы хвастались этим в ту же ночь», — сказал The Washington Post источник, имеющий отношение к властям США.

ранее госдеп США пообещал 15 млн долларов тому, кто раскроет информацию о местонахождении Шахлаи. Военные США считают, что он организовал покушение на посла Саудовской Аравии Аделя Аль-Джубейра в ресторане в Вашингтоне. также его обвиняют в организации многочисленных нападений на американские силы в Ираке.

В ночь на 3 января при ракетном обстреле США в окрестностях аэропорта в Багдаде был убит иранский генерал Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетный удар по военным базам в Ираке. Все это привело к обострению отношений США с Ираном и Ираком.

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