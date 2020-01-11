В Екатеринбурге напали на охрану казначейства

У охранника и посетителя произошел конфликт
В здании Казначейства Свердловской области на Фурманова, 34 пьяный мужчина напал на охранника. Посетителя вывела из здания полиция.
«Прибыла полиция и скорая, вывели мужчину в наручниках и пострадавшего с травмой головы», — приводит слова очевидца портал E1.RU. Отмечается, что инцидент произошел 10 января в помещении, где расположены банкоматы.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал «URA.RU», что у посетителя и охранника произошел конфликт. «В результате был вызван наряд территориального ОВД, который доставил дебошира в дежурную часть», — заявил он. Также Горелых добавил, что мужчина привлечен к административной ответственности.