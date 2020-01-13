12 января 2020
11 января 2020
10 января 2020

Губернатор Куйвашев вернулся из отпуска и готовится получить новые вводные Кремля

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в конгресс-центре по итогам «Иннопром 2019», куйвашев евгений, портрет, разводит руками
В среду он будет присутствовать на преставлении послания президента РФ Федеральному СобраниюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вышел из отпуска. Часть рабочей недели он проведет в Москве: в среду, 15 января, глава региона будет присутствовать на представлении послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, а также примет участие в Гайдаровском форуме.

В графике главы региона также стоит совещание с генеральным директором «НПО Энергомаш» Игорем Арбузовым в среду и первое в этом году заседание правительства в четверг, а также прием почетных граждан Свердловской области.

В пятницу губернатор даст отчетную пресс-конференцию, после которой пройдет традиционный прием журналистов — «Бал прессы».

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© Служба новостей «URA.RU»
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