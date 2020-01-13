Губернатор Куйвашев вернулся из отпуска и готовится получить новые вводные Кремля

В среду он будет присутствовать на преставлении послания президента РФ Федеральному Собранию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вышел из отпуска. Часть рабочей недели он проведет в Москве: в среду, 15 января, глава региона будет присутствовать на представлении послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, а также примет участие в Гайдаровском форуме.

В графике главы региона также стоит совещание с генеральным директором «НПО Энергомаш» Игорем Арбузовым в среду и первое в этом году заседание правительства в четверг, а также прием почетных граждан Свердловской области.

В пятницу губернатор даст отчетную пресс-конференцию, после которой пройдет традиционный прием журналистов — «Бал прессы».