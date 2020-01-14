Кудрин оценил потери госбюджета в триллион рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главные новости вторника, 14 января:

Губернаторам, подчиненные которых не умеют вести официальные страницы регионов в соцсетях, назначили кураторов из Mail.ru Group, владеющей «ВКонтакте» и «Одноклассниками». Эксперимент проходит в Свердловской области, на Ямале и еще в 11 регионах страны. Рассказываем, к чему это приведет.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил брать налоги с домохозяек, так как они, по его мнению, являются самозанятыми. Позже он объяснил, что предложение относится ко всем гражданам, кто не платит налоги и находятся в «серой зоне».

В 2019 году объем неисполненных расходов бюджета России составил 1 триллион 115 миллиардов рублей. Цифры озвучил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Он также рассказал, как из российского бюджета воруют миллиарды и каков общий объем нарушений в цифрах.

На слова Алексея Кудрина отреагировал член СПЧ Кирилл Кабанов. Он считает, что хищения из госбюджета следует приравнять к измене Родине. И ввести уголовную ответственность со сроком лишения свободы до 25 лет.

Освобождение бедных россиян от уплаты налога на доходы физических лиц негативно повлияет на всех россиян. Если это произойдет, граждане потратят гораздо больше денег, чем сэкономят, уверен экономист.

Нынешняя зима войдет в историю как самая теплая за последние 130 лет. Во всем виноваты циклоны, которые формируют в России теплые зоны.