Член СПЧ: хищения из госбюджета следует приравнять к измене Родине

Председатель общественной организации «Национальный антикоррупционный комитет» и член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов предложил приравнять хищения из госбюджета к измене Родине. По его мнению, это должно значительно повысить эффективность борьбы с коррупцией в России.
«Необходимо вводить уголовную ответственность, которая будет предусматривать срок лишения свободы от 20 до 25 лет за измену Родине», — цитирует Кабанова РИА «Новости». Так он прокомментировал заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что объем воровства из федерального бюджета России оценивается в пределах двух-трех миллиардов рублей в год, напоминает агентство Nation News.
Кабанов добавил, что преступник только в том случае он может рассчитывать на досрочное освобождение, если он смог возместить нанесенный ущерб. По его словам, чем строже наказание за коррупцию, тем реже госслужащие будут идти на такой риск. Он также высказался за укрепление взаимодействия между Счетной палатой и правоохранительными органами.