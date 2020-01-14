Экономист: освобождение бедных от НДФЛ негативно повлияет на всех россиян

Россиянам самим придется оформлять налоговый вычет Фото: Илья Московец © URA.RU

Освобождение малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) негативно отразится на всех россиянах, чьи заработные платы превышают минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также создаст дополнительные бюрократические трудности. Такой прогноз озвучил экономист Евгений Гонтмахер.

В последнее время обсуждается освобождение граждан, чьи зарплаты меньше МРОТ (12130 рублей в месяц) от НДФЛ, а также повышение ставки налога с 13 до 16%, пишет Гонтмахер в колонке Forbes. По словам эксперта, финансовая выгода от этого решения неоднозначна. Так, освобождение малоимущих граждан от НДФЛ может теоретически принести им дополнительно 19 тысяч рублей в год. «Однако если присовокупить к этому повышение ставки НДФЛ с 13 до 16%, то весь перечисленный выше социальный позитив будет моментально перекрыт негативом», — пишет Гонтмахер. Экономист пояснил, что даже если часть зарплаты, равная МРОТ, не будет облагаться налогом, то с остальной суммы людям придется платить повышенный НДФЛ, что может привести к дополнительной потере дохода.

«Если НДФЛ не будет браться с зарплат до МРОТ, то тогда люди, получающие чуть больше МРОТ, окажутся в несправедливой ситуации», — пишет он. Так, если человек получает 13000 тысяч рублей, то с учетом налога он будет получать меньше, чем тот, чья зарплата ниже минимального размера. Отказ от НДФЛ, вероятно, приведет к тому, что работникам придется самим оформлять налоговый вычет в конце года, считает Гонтмахер. Он отметил, что это также повлияет и на работу Федеральной налоговой службы, на которую ляжет дополнительная нагрузка.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР предложили отменить налог для россиян с доходом ниже двух МРОТ. Авторы законопроекта уверены, что такая мера увеличит покупательскую способность граждан, что подтолкнет экономический рост в стране, пишет Vse42.Ru.