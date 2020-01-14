Синоптики предупредили россиян о температурных рекордах

На этой неделе в центральной части России температура может доходить до 5 градусов выше нуля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Нынешняя зима войдет в историю как самая теплая за последние 130 лет. В качестве причины синоптики называют то, что все циклоны идут по северным траекториям и территория России постоянно находится в их теплом секторе.

«К нам постоянно поступает атлантическое тепло. А сибирский (или монгольский, как его еще называют из-за происхождения) антициклон не настолько силен, чтобы управлять погодой», — цитируют «Известия» ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По его словам, из-за этих изменений меняется траектория циклонов и антициклонов.

Эта неделя может побить очередные рекорды по теплу. По мнению исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, норма климатических значений во всех регионах страны будет отличаться на 6—15 градусов в сторону тепла. В центральной части России температура может доходить до 5 градусов выше нуля.

По данным meteoinfo.ru, на этой неделе в Екатеринбурге показатель температуры не опустится до -3 в дневное время. В Челябинске синоптики обещают до 5 градусов тепла. +2 градуса ожидается в Тюмени и Кургане 17 января. В Ханты-Мансийске к концу рабочей недели температура поднимется до -3, затем прогнозируется похолодание. В Салехарде градусники будут показывать от -13 до -15. В Перми температура достигнет +1 градус.