Челябинское правительство пересмотрит финансирование местных СМИ

Новая модель финансирования СМИ будет избавлена от бюрократизма, считают в челябинском правительстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

В число учредителей городских и районных СМИ Челябинской области предполагается ввести АО «Областное телевидение» (ОТВ), собственником которого является правительство региона. Таким образом, поменяется схема финансирования медиа. Соответствующее предложение прозвучало 16 января на встрече с редакторами гендиректора ОТВ Олега Гербера.

С 2011 года практически все местные СМИ на Южном Урале существуют в форме автономных некоммерческих организаций (АНО). В число их соучредителей входят областное бюджетное учреждение «Издательский дом „Губерния“», администрации муниципалитетов и коллективы редакций. В некоторых также — Ассоциация городских и районных газет «Пресса».

«Теперь редакторам предложили ввести в состав учредителей ОТВ: вместо субсидий и грантов из областного бюджета им будет перечисляться учредительский взнос — раз в квартал или раз в год. Это позволит избежать достаточно сложных и обременительных бюрократических процедур», — пояснила «URA.RU» глава пресс-службы правительства области Мария Хворостова.

«Схема вроде удобная, но немного настораживает. Есть опасение, что ОТВ в итоге решит руководить нами идеологически», — заявил «URA.RU» на условиях аномнимности один из редакторов. Его мнение разделяют и другие участники встречи, до которых удалось дозвониться. Гербер был недоступен для комментариев.

Некоторые редакции предложили также исключить из состава учредителей местные администрации, с которыми регулярно возникают конфликты. «В правительстве готовы рассмотреть такую возможность», — добавила Хворостова.