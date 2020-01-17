Кандидат в деканы журфака УрФУ не смог дать определение журналистике

Алексей Скуратов считает, что журфак должен стать «консалтинговым центром» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В УрФУ в пятницу, 17 января, прошел этап отбора претендентов на пост директора департамента «Факультет журналистики». Соискатель этой должности Алексей Скуратов не смог дать описание профессии «журналистика». Вопрос был задан журналистом «URA.RU».

«Сегодня журналистика подвержена существенным изменениям. Я как специалист, который этим занимается в плане научных интересов, заявляю, что современные телекоммуникационные технологии меняют профессию, стандарты, подходы, мы сегодня сами — средства массовой коммуникации», — заявил Скуратов. Однако на просьбу закончить фразу «журналистика — это…», претендент ответил «…работа по информированию и работе с целевой аудиторией».

Между тем, энциклопедическое описание журналистики звучит как «общественная деятельность по сбору, обработке, хранению и периодическому распространению актуальной социальной информации с помощью средств массовой информации». В ходе защиты Скуратов подчеркнул, что факультет журналистики «должен стать консалтинговым центром для представителей власти и бизнеса» и ему нужны «классические учебные программы, дополненные работе с большими данными». Он закончил выступление фотографией своего сына и его цитатой: «Мяу, котики вперед».

Владимир Волкоморов, оппонент Скуратова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Алексей Скуратов — доцент, преподаватель института государственного управления и предпринимательства УрФУ. Его оппонент — доцент кафедры периодической печати УрФУ Владимир Волкоморов. Последнего в ходе дебатов поддержало агентство «URA.RU» и коллектив журфака. Действующий декан Борис Лозовский отметил вклад Волкоморова в обучение студентов дисциплинам, связанным с современными информационными технологиями, повышение квалификации в школе ректоров Сколково, знание формата работы на факультете. Решение по кандидатам будет принято коллегией выборщиков 22 января.