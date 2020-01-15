Директора журфака УрФУ выберут чиновники — в вузе наметилась интрига

Директора факультета журналистики УрФУ будут выбирать 15 человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Директора департамента «Факультет журналистики» Уральского федерального университета (УрФУ) будет выбирать отборочная комиссия из 15 человек. Среди них оказались начальник управления образования мэрии Екатеринбурга Екатерина Сибирцева и начальник управления культуры Илья Марков. Об этом сообщили источники «URA.RU», знакомые с процессом назначения.

В списке членов отборочной комиссии также числятся первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров, проректор по информационной политике УрФУ и преподаватель журфака Алексей Фаюстов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, замминистра по соцполитике региона Алексей Сабитов и глава областного Союза журналистов Александр Левин. Председателем комиссии является директор Уральского гуманитарного института (УГИ, структура УрФУ) Эльвира Сыманюк, секретарь комиссии — помощник директора УГИ Татьяна Буковей.

В ноябре 2019 года действующий директор журфака Борис Лозовский, возглавляющий подразделение в течение 30 лет, рассказал «URA.RU», что не будет переизбираться. После информации стартовал прием документов от кандидатов на участие в конкурсе, на который заявились преподаватель института государственного управления и предпринимательства УрФУ Алексей Скуратов и доцент кафедры периодической печати УрФУ Владимир Волкоморов.

По информации источников «URA.RU», у Волкоморова есть шанс выиграть, если его публично поддержат представители факультета, в том числе и сам Лозовский. Скуратова с факультета социологии могут поддержать другие представители комиссии, которые не работают на факультете. На этой неделе пройдут публичные слушания по их программам.