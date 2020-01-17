Снос здания бывшего Свердловского профтехкомбината начался 17 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Активисты помешали сносу здания бывшего Свердловского профтехкомбината на Нагорной, 12, передает корреспондент «URA.RU» с места событий. Работы по демонтажу начались в пятницу, 17 января.

Активистка Алена Смышляева проникла на огороженную территорию бывшего профтехкомбината, когда охранник открыл ворота, чтобы запустить машину. Как сообщает корреспондент информагентства, охранники попытались вынести девушку с огороженной территории, после чего начали с ней разговаривать.

На место происшествия прибыла полиция, вызванная другими активистами. Полицейские поговорили с рабочими, после чего Смышляева в сопровождении сотрудников правоохранительных органов покинула территорию и вместе с ними поехала писать заявление о незаконном сносе здания. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу заявили, что сейчас проводится проверка документов, разрешающих снос. «Принято решение временно приостановить снос здания», — пояснили в ведомстве.

Уральские общественные деятели накануне выступили против сноса бывшего Свердловского профтехкомбината. По их мнению, это здание представляет историко-культурную ценность. Получить оперативный комментарий в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области не удалось, «URA.RU» направило запрос в ведомство.

Как сообщает организация «Уральский хронотоп», строительство здания началось в 1930-х годах. По данным организации, недавно акции компании, которой принадлежало здание бывшего профтехкомбината, были куплены частным предпринимателем. До этого они принадлежали государству.

Активистка Алена Смышляева покинула территорию в сопровождении полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU