Власти объяснили «оцепление» целого подъезда в Екатеринбурге из-за коронавируса

Екатеринбуржцы сообщают, что один из подъездов по улице Сулимова оцеплен из-за коронавируса. Однако эту информацию URA.RU опровергли в оперативном штабе по коронавирусу в Екатеринбурге.
«Это неправда. Жильцы одного из подъездов находятся под медицинским наблюдением, они могут свободно перемещаться, но должны сообщать о своем состоянии медикам», — пояснили в чате и уточнили, что происходящее — стандартная процедура для любых инфекций, в частности, для кори. В подъезде проводится тщательная дезинфекция.
Первый случай заражения коронавирусом в Свердловской области зафиксирован 17 марта. На данный момент болеют 11 человек. В новосибирской лаборатории «Вектор» подтверждено шесть случаев коронавируса. Выздоровевших пока нет. Люди, которых помещали на карантин, не были больны.
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