22 марта 2020
21 марта 2020
20 марта 2020

Власти объяснили «оцепление» целого подъезда в Екатеринбурге из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, женщина, мужчина, пожилая пара, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Жители обязаны отчитываться перед врачами о состоянии своего здоровьяФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Екатеринбуржцы сообщают, что один из подъездов по улице Сулимова оцеплен из-за коронавируса. Однако эту информацию URA.RU опровергли в оперативном штабе по коронавирусу в Екатеринбурге.

«Это неправда. Жильцы одного из подъездов находятся под медицинским наблюдением, они могут свободно перемещаться, но должны сообщать о своем состоянии медикам», — пояснили в чате и уточнили, что происходящее — стандартная процедура для любых инфекций, в частности, для кори. В подъезде проводится тщательная дезинфекция.

Первый случай заражения коронавирусом в Свердловской области зафиксирован 17 марта. На данный момент болеют 11 человек. В новосибирской лаборатории «Вектор» подтверждено шесть случаев коронавируса. Выздоровевших пока нет. Люди, которых помещали на карантин, не были больны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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