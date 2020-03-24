В Великобритании покажут сериал про Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
В сериале покажут интервью с теми, кто хорошо знал Владимира ПутинаФото: Владимир Андреев © URA.RU

На британском телеканале Channel 4 состоялась премьера многосерийного фильма «Путин: История русского шпиона». В картине присутствует множество документальных кадров, которые подробно рассказывают о пути российского лидера от агента КГБ до президента страны.

«Сериал рассказывает о российском лидере, который, пережил трех президентов США и выглядит неплохо, чтобы застать еще нескольких», — сообщает The Guardian. Отмечается, что картина посвящена разоблачению «человека, стоящего за злодейским мифом». В фильме представлены интервью с теми, кто работал с Путиным и был с ним знаком. В их числе оказались дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и вдова офицера ФСБ Александра Литвиненко Марина. Документальная картина состоит из трех серий. Первую часть показали по британскому телевидению 23 марта.

О съемках сериала стало известно в 2019 году, сообщает телеканал 360. Съемки документального фильма проходили в России, европейских странах и США.

Расскажите о новости друзьям
Кино Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...