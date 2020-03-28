Опубликовано видео работы российских врачей в Италии

Российские военные врачи прилетели в Италию 24 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлена работа российских военных врачей в Италии. Ролик доступен на официальной странице ведомства в YouTube.

На опубликованных кадрах видно, как специалисты из РФ в защитных костюмах работают в пансионате для пожилых людей в Бергамо. Они дезинфицируют мебель и другие предметы интерьера. «Всего было продезинфицировано две тысячи квадратных метров внутренних помещений и подъездные дороги», — говорится в описании под роликом.

Также представители министерства уточнили, что 28 марта военные обработают еще одно медучреждение. После этого они отправятся в другую больницу на рекогносцировку, чтобы оценить объем предстоящих работ.

В конце марта президент РФ Владимир Путин пообещал итальянскому премьеру Джузеппе Конте помочь стране, которая стала лидером по числу зараженных коронавирусом (более 86 тысяч человек), в борьбе с пандемией. В итоге в Италию отправились несколько самолетов Ил-76 ВКС РФ, более 100 военных специалистов по эпидемиологии и вирусологии и восемь врачебно-сестринских бригад.