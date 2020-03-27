26 марта 2020

Коронавирус в Челябинской области: последние новости 27 марта. Рост числа возможных больных, отмена автобусных рейсов, магазины и кафе закроют с полицией

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Тесты продолжают выявлять потенциальных больныхФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 27 марта — 107-й день с момента обнаружения коронавируса и 17-й день с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии. К настоящему моменту в России, по данным сайта coronavirus-monitor.ru, зафиксировано 1040 (+195) случаев заражения, 47 (+8) вылечившихся (4,5% от заразившихся), умерло 3 (+1) — это (0,28% от заразившихся). В Челябинской области по-прежнему зарегистрировано восемь зараженных, их состояние оценивают как удовлетворительное. Умерших и выздоровевших нет.

Потенциальных зараженных стало больше

Количество южноуральцев с условно-положительными диагнозами на коронавирус увеличилось до 12 человек, сообщил на утреннем брифинге губернатор Алексей Текслер. Результаты анализов должны подтвердить в новосибирском центре вирусологии и биотехники «Вектор», до этого момента число больных в области останется неизменным.

«Закрылся» еще один челябинский атомград

Правила въезда и выезда в город Трехгорный — с начала нерабочей недели — ужесточаются. Горожанам придется объяснять контролерам на КПП причину, по которой они его покидают. Пропуска гостей Трехгорного и работающих в нем жителей других муниципалитетов будут работать лишь «на выход» — покинув ЗАТО, вернуться получится уже после особого распоряжения. Правила въезда и выезда в Снежинск — еще один город Росатома на Южном Урале — ужесточились еще раньше.

Южноуральцам стало сложнее перемещаться по области

Число пассажиров на автовокзалах резко снизилось. В регионе готовятся сокращать междугородные автобусные рейсы, собравшихся в путь южноуральцев просят сначала узнавать об изменениях в расписании.

Что будет дальше

С 28 марта, дополнительно к прежним ограничениям, в области закроют все точки общепита и розничной торговли, за исключением магазинов с продуктами и товарами первой необходимости. До 5 апреля приостановлена будет деятельность фитнес-клубов, бань, саун и стоматологических клиник (они будут принимать только экстренных больных). Также до 1 июня приостанавливается бронирование мест и прием граждан в санаториях. Соблюдение прежних и новых ограничений будут проверять полицейские, сотрудники Роспотребнадзора и муниципальные чиновники.

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