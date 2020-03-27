Сегодня, 27 марта — 107-й день с момента обнаружения коронавируса и 17-й день с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии. К настоящему моменту в России, по данным сайта coronavirus-monitor.ru, зафиксировано 1040 (+195) случаев заражения, 47 (+8) вылечившихся (4,5% от заразившихся), умерло 3 (+1) — это (0,28% от заразившихся). В Челябинской области по-прежнему зарегистрировано восемь зараженных, их состояние оценивают как удовлетворительное. Умерших и выздоровевших нет.
Потенциальных зараженных стало больше
Количество южноуральцев с условно-положительными диагнозами на коронавирус увеличилось до 12 человек, сообщил на утреннем брифинге губернатор Алексей Текслер. Результаты анализов должны подтвердить в новосибирском центре вирусологии и биотехники «Вектор», до этого момента число больных в области останется неизменным.
«Закрылся» еще один челябинский атомград
Правила въезда и выезда в город Трехгорный — с начала нерабочей недели — ужесточаются. Горожанам придется объяснять контролерам на КПП причину, по которой они его покидают. Пропуска гостей Трехгорного и работающих в нем жителей других муниципалитетов будут работать лишь «на выход» — покинув ЗАТО, вернуться получится уже после особого распоряжения. Правила въезда и выезда в Снежинск — еще один город Росатома на Южном Урале — ужесточились еще раньше.
Южноуральцам стало сложнее перемещаться по области
Число пассажиров на автовокзалах резко снизилось. В регионе готовятся сокращать междугородные автобусные рейсы, собравшихся в путь южноуральцев просят сначала узнавать об изменениях в расписании.
Что будет дальше
С 28 марта, дополнительно к прежним ограничениям, в области закроют все точки общепита и розничной торговли, за исключением магазинов с продуктами и товарами первой необходимости. До 5 апреля приостановлена будет деятельность фитнес-клубов, бань, саун и стоматологических клиник (они будут принимать только экстренных больных). Также до 1 июня приостанавливается бронирование мест и прием граждан в санаториях. Соблюдение прежних и новых ограничений будут проверять полицейские, сотрудники Роспотребнадзора и муниципальные чиновники.
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