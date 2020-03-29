В Америке ожидают миллионы зараженных коронавирусом

Коронавирусом COVID-19 заразятся миллионы американцев. С таким заявлением в эфире телеканала CNN выступил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
Ученый считает, что новый коронавирус может привести к тому, что в стране будет зафиксировано от 100 до 200 тысяч летальных исходов. «Заражены будут миллионы людей», — приводит ТАСС слова Фаучи. Однако он отметил, что не стоит делать подобных прогнозов из-за постоянно меняющихся данных о количестве заболевших, умерших и вылечившихся.
По состоянию на 29 марта, США занимает первое место по количеству людей, зараженных коронавирусом COVID-19. Там зарегистрировано 125 313 случаев инфицирования. Вылечились от коронавируса 2 612 человек, умерли 2 197 американцев. На втором месте по количеству зараженных находится Италия (92 472), на третьем — Китай (82 122). В России за последние сутки выявлено 270 новых случаев заражения, всего в РФ зарегистрировано 1 534 пациента, вылечились 64, умерли — девять.
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