В Челябинской области на 30 марта коронавирусной инфекцией заболели жители пяти муниципалитетов. Об этом сообщили URA.RU в минздраве региона.
«На данный момент новосибирским центром „Вектор“ подтверждены 14 человек с коронавирусной инфекцией. Из них десять проживают в Челябинске, один в Кизильском районе, по одному человеку — в городах Златоусте, Миассе и Магнитогорске», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщил на утреннем брифинге губернатор Алексей Текслер, у десятерых пациентов болезнь протекает в легкой форме, у одного вообще нет симптомов. «Более серьезно болеют три человека, — добавил глава региона. — Пациента из Миасса сегодня могут выписать, но не будем пока опережать события».
Еще семь южноуральцев с условно-положительными анализами ожидают заключения лаборатории «Вектора». Для 12 человек положительные первичные тесты новосибирский центр не подтвердил — они оказались здоровыми.
Пока в области не собираются ужесточать карантинные меры по московскому образцу. Власти сочли удовлетворительным поведение жителей в период «вхождения» региона в нерабочую неделю.
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