29 марта 2020
28 марта 2020
27 марта 2020

Коронавирусом заболели жители пяти челябинских муниципалитетов. КАРТА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус, тория
Лаборатории ежедневно выполняют сотни тестов на коронавирусФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области на 30 марта коронавирусной инфекцией заболели жители пяти муниципалитетов. Об этом сообщили URA.RU в минздраве региона.

«На данный момент новосибирским центром „Вектор“ подтверждены 14 человек с коронавирусной инфекцией. Из них десять проживают в Челябинске, один в Кизильском районе, по одному человеку — в городах Златоусте, Миассе и Магнитогорске», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщил на утреннем брифинге губернатор Алексей Текслер, у десятерых пациентов болезнь протекает в легкой форме, у одного вообще нет симптомов. «Более серьезно болеют три человека, — добавил глава региона. — Пациента из Миасса сегодня могут выписать, но не будем пока опережать события».

Еще семь южноуральцев с условно-положительными анализами ожидают заключения лаборатории «Вектора». Для 12 человек положительные первичные тесты новосибирский центр не подтвердил — они оказались здоровыми.

Пока в области не собираются ужесточать карантинные меры по московскому образцу. Власти сочли удовлетворительным поведение жителей в период «вхождения» региона в нерабочую неделю.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Коронавирус. Челябинск», а также в telegram-канале «Коронавирус. Челябинск».

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...