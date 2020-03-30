В Екатеринбурге из-за коронавируса под подозрение попал детский сад

Детское учреждение сейчас обрабатывают Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В детском саду в одном из центральных районов Екатеринбурга проведена санобработка. Об этом URA.RU сообщили жители ЖК «Университетский». Она потребовалась в связи с тем, что несколько дней в садик посещал ребенок из семьи, госпитализированной с подозрением на коронавирус.

«Мама у них в начале марта ездила на неделю в Чехию. По возвращении подписала бумагу о самоизоляции и сидела дома, папа ходил на работу, а ребенок — в садик и секцию, — рассказал агентству один из жильцов дома по улице Библиотечной, 45. — У мамы поднялась температура 37, у нее взяли анализ — он оказался положительным».

По словам жильцов, после этого по всему подъезду, где живет семья, прошли врачи, у всех взяли анализы и выписывали больничные, чтобы люди сидели дома, а подъезд обработали. Кроме того, санобработка проведена и в садике.

В дошкольном учреждении данную информацию подтвердили. «Обработку мы сейчас проводим каждый день, — рассказала URA.RU сотрудница садика. — Садик закрыт на выходные, не работает в соответствии с указом президента».

По словам жильцов, пока ни у кого из детей, посещавших садик вместе с ребенком из госпитализированной семьи, никаких симптомов нет. При этом к самим заболевшим соседи относятся с сочувствием: «Да, папа продолжал ходить на работу, а с чего бы он вдруг взял больничный? И кто за него ипотеку платить будет?»

Сама семья уверена, что из них никто коронавирусом не болеет, а анализ просто оказался ошибочным. «У мамы просто сопли — больше ничего, — говорит жилец дома. — Они сдали повторные анализы — результатов пока нет».

Получить комментарий по ситуации в этом доме и об обработке детского сада в свердловском оперативном штабе по противодействию коронавирусу к моменту публикации не удалось.