Руководство Екатеринбурга сдало анализы на коронавирус

Предполагается, что результаты анализов будут готовы за сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и все его заместители сдали анализы на коронавирус, рассказывают источники агентства в администрации. Инициатором процедуры стал глава города, уточняют инсайдеры. По словам собеседников агентства, анализы также сдали спикер гордумы Игорь Володин и руководитель аппарата представительного органа Алексей Ситник.

«Сегодня все замы [главы города] сдали анализы на коронавирус в кабинете у [вице-мэра по соцполитике] Дмитрия Баранова. Самого Баранова не было, поскольку он на больничном (по информации агентства, чиновник сдал анализы на прошлой неделе — прим. URA.RU)», — поделился источник агентства. По его словам, Высокинский и вице-мэр Екатерина Куземка обратились в лабораторию также неделю назад.

Собеседники URA.RU отмечают, что результаты анализов станут известны уже завтра, рядовых сотрудников мэрии процедура не коснулась. По неподтвержденной информации, пробы брали специалисты из горбольницы №3. В разговоре с корреспондентом Володин подтвердил, что сегодня он и Ситник сдали анализы. По его словам, это связано с тем, что чиновники и депутаты находятся в группе риска, поскольку контактируют с большим количеством людей.

Как писало URA.RU, 23 марта мэрия Екатеринбурга и гордума ушли на частично дистанционную работу в связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса. Предполагается, что в таком режиме органы власти Екатеринбурга проработают как минимум до середины апреля. Ранее стало известно, что вице-спикер думы Виктор Тестов решил провериться на коронавирус после того, как контактировал с товарищем, вернувшимся из-за границы.

По информации агентства, на момент публикации случаев коронавируса среди работников «серого дома» зарегистрировано не было.