Ямальская дочка «Роснефти» решила сменить вахтовиков, несмотря на пандемию коронавируса

Смену вахтовикам дочки «Роснефти» должны привезти в апреле Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дочернее предприятие «Роснефти» на Ямале — «РН-Пурнефтегаз» собирается провести перевахтовку своих сотрудников, несмотря на рекомендации окружных властей не делать этого из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили сотрудники компании и жители города Губкинский под постом в Instagram-аккаунте мэра Андрея Гаранина.

«Повлияйте на Пурнефтегаз, если не принять меры в апреле они завезут к нам около тысячи человек со всей России! В том числе на вахтовом самолете через Москву», — написал пользователь под ником iva_n_p. В комментариях под записью также написала пользовательница под ником helenkhamidullina. Она утверждает, что является сотрудником «Пурнефтегаза». «В апреле нам завезут свежую партию вахтовых рабочих со всей страны и они останутся на два месяца! Мы просто возмущены таким решением», — написала она.

В пресс-службе «Пурнефтегаз» получить оперативный комментарий не удалось. Там попросили время на подготовку ответа. Также в пресс-службу «Роснефти» был направлен запрос. Ответ на момент публикации не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рекомендовал предприятия ТЭК продлить срок вахты для сотрудников. Так, сотрудникам дочерней компании «Беларуснефть» — «Янгпур» пришлось остаться в регионе до 1 мая. Аналогичные меры коснулись вахтовиков из «НОВАТЭКа» и дочерней структуры «Газпрома» — «Газпром добыча Ямбург». Рабочим продлили срок вахты до до трех месяцев начиная с марта.