31 марта 2020

В Москве скончались пятеро пациентов с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, минздрав, реанимация, здоровье, медицина, ивл, коронавирус, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл
Все погибшие имели сопутствующие заболеванияФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В столичных клиниках погибли еще пять пациентов, у которых врачи выявили коронавирус. Отмечается, что умершие — это пожилые люди в возрасте 61 до 74 лет, все они имели сопутствующие заболевания.

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, четверо пациентов перед смертью находились на искусственной вентиляции легких. «Скончались пять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус», — отмечается в сообщении.

Помимо пневмонии у пациентов были сопутствующие заболевания, такие как кардиосклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, а одна из пациенток была больна рком.

Ранее стало известно о смерти 48-летнего пермяка, у которого также диагностировали коронавирус. Мужчина боролся с онкологией.

По последним данным в России за сутки CoViD-19 заразилось 500 человек, а умерло девять.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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