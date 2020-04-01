В Москве скончались пятеро пациентов с коронавирусом

Все погибшие имели сопутствующие заболевания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В столичных клиниках погибли еще пять пациентов, у которых врачи выявили коронавирус. Отмечается, что умершие — это пожилые люди в возрасте 61 до 74 лет, все они имели сопутствующие заболевания.

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, четверо пациентов перед смертью находились на искусственной вентиляции легких. «Скончались пять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус», — отмечается в сообщении.

Помимо пневмонии у пациентов были сопутствующие заболевания, такие как кардиосклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, а одна из пациенток была больна рком.

Ранее стало известно о смерти 48-летнего пермяка, у которого также диагностировали коронавирус. Мужчина боролся с онкологией.

По последним данным в России за сутки CoViD-19 заразилось 500 человек, а умерло девять.