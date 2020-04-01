Россиянам посоветовали не смотреть новости про коронавирус

Сотрудники Роспотребнадзора советуют меньше смотреть новости про пандемию коронавируса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудники Роспотребнадзора советуют россиянам не смотреть новости про коронавирус, если они вызывают тревогу. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

«Если вас или членов вашей семьи беспокоят и тревожат репортажи в СМИ, уделяйте меньше времени их просмотру или прослушиванию», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что в ситуации с коронавирусом важно не терять оптимизм, сохранять не только физическое, но и психологическое здоровье. Для этого сотрудники ведомства советуют правильно питаться, соблюдать режим сна, выполнять физические упражнения и ограничить употребление алкоголя. Россиян призывают выбирать только проверенные источники информации, например, сайт Всемирной организации здравоохранения, не верить слухам и фейкам. Чтобы избежать стресса, гражданам рекомендуют больше общаться с близкими и друзьями по телефону или с помощью видеосвязи.

Ранее главный врач областной наркологической больницы (ОНБ), главный нарколог УрФО Антон Поддубный рассказал URA.RU, что во время самоизоляции стоит уделять больше времени самообразованию и домашним делам. Это, по его мнению, позволит спасти от депресси и чрезмерного употребления алкоголя.

Неделю с 30 марта по 5 апреля президент России Владимир Путин объявил нерабочей. Длинные выходные призваны снизить распространение коронавирусной инфекции в стране. Многие регионы объявили режим полной самоизоляции. Жителям разрешено выходить только в магазин, аптеку, на работу или на прогулку с собакой.