Источник: умерший в Екатеринбурге отец больного коронавирусом не виделся с сыном

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, скорая помощь, екатеринбург , реанимация, скорая медицинская помощь, машина скорой помощи
Ранее мужчину доставили в больницу с инфарктомФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Умерший в Екатеринбурге 67-летний мужчина не контактировал со своим сыном, зараженным коронавирусной инфекцией. Об этом URA.RU сообщил источник.

«По имеющейся информации, скончавшийся вообще не контактировал со своим сыном. Но он был помещен в больницу №6 по установленному алгоритму изоляции», — рассказал URA.RU источник. При этом он уточнил, что мужчина был хронически болен, причиной его смерти стало сердечно-сосудистое заболевание.

Представитель минздрава Свердловской области Константин Шестаков отказался от комментариев, отметив, что не владеет информацией.

Ранее о том, что в Екатеринбурге скончался отец больного коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По словам главы региона, мужчину доставили в больницу с инфарктом вечером 30 марта. Также Куйвашев отметил, что предварительный тест умершего на коронавирус дал отрицательный результат.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...