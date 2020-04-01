Источник: умерший в Екатеринбурге отец больного коронавирусом не виделся с сыном

Умерший в Екатеринбурге 67-летний мужчина не контактировал со своим сыном, зараженным коронавирусной инфекцией. Об этом URA.RU сообщил источник.
«По имеющейся информации, скончавшийся вообще не контактировал со своим сыном. Но он был помещен в больницу №6 по установленному алгоритму изоляции», — рассказал URA.RU источник. При этом он уточнил, что мужчина был хронически болен, причиной его смерти стало сердечно-сосудистое заболевание.
Представитель минздрава Свердловской области Константин Шестаков отказался от комментариев, отметив, что не владеет информацией.
Ранее о том, что в Екатеринбурге скончался отец больного коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По словам главы региона, мужчину доставили в больницу с инфарктом вечером 30 марта. Также Куйвашев отметил, что предварительный тест умершего на коронавирус дал отрицательный результат.