06 апреля 2020

В Екатеринбурге во время карантина прошел детский праздник. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. ЦПКиО. Курган, шарики, гелий, игрушки, машенька, газовые шарики
Компанию закрыли за проведение детского мероприятия во время карантинаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Судебные приставы приостановили работу центра, который в условиях карантина по коронавирусу организовал и провел массовое детское мероприятие. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

«29 марта по сообщению сотрудники побывали в офисе ООО „Феерита-Е“ на улице Белинского, которое специализируется на организации праздничных мероприятий. Там находились дети, их родители, аниматоры. Мероприятие проводилось в дни, объявленные выходными из-за коронавируса, тем самым был нарушен указ президента» — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушение в ходе рейда и составили протокол. За нарушение режима карантина решением Ленинского суда Екатеринбурга работа праздничной организации приостановлена на 33 дня.

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Фото: УФССП по Свердловской области
Фото: УФССП по Свердловской области

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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