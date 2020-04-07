Судебные приставы приостановили работу центра, который в условиях карантина по коронавирусу организовал и провел массовое детское мероприятие. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
«29 марта по сообщению сотрудники побывали в офисе ООО „Феерита-Е“ на улице Белинского, которое специализируется на организации праздничных мероприятий. Там находились дети, их родители, аниматоры. Мероприятие проводилось в дни, объявленные выходными из-за коронавируса, тем самым был нарушен указ президента» — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушение в ходе рейда и составили протокол. За нарушение режима карантина решением Ленинского суда Екатеринбурга работа праздничной организации приостановлена на 33 дня.
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