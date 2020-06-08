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Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям — «хулиганство» и «покушение на убийство». Оказалось, что результате инцидента пострадал сотрудник спецподразделения, а также два прохожих: мужчина и женщина, проживающие в соседнем доме. Мужчине пуля попала в ногу, а женщине в руку, передает Пятый канал. В настоящий момент стрелок задержан. Предположительно, Павлов находился в неадекватном состоянии

Отмечается, что в начале 1990-х Павлов закончил Инженерно-строительный институт им. В.В.Куйбышева. Работал на руководящих постах в компании «Автосельхозмаш-холдинг», ведущим специалистом отдела машиностроения Управления реформирования предприятий Департамента науки и промышленной политики. В 2004-м Павлов занял пост заместителя руководителя Департамента науки и промышленной политики города Москвы. Сейчас мужчина безработный.

«50-летний стрелок — местный житель, которого прекрасно знают многие жильцы дома. Известно, что стрелявший мужчина очень сильно пьян», — передает «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что на улице Строителей в Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома.

Устроивший в Москве стрельбу мужчина оказался Дмитрием Павловым — бывшим заместителем руководителя Департамента науки и промышленной политики столицы.

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