В Москве неизвестный открыл стрельбу из окон по людям

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Это не первый подобный случай в столице. В апреле аналогичный инцидент произошел на улице Окской. Тогда ранение в ногу получил 40-летний мужчина. А в Нижегородской области мужчина открыл стрельбу в магазине в ответ на просьбу надеть маску. Нарушитель выстрелил в ногу посетителю магазина и скрылся с места происшествия.

«Неизвестный открыл стрельбу из неустановленного оружия», — цитирует представителей главка ТАСС. Там добавили, что пока стрелок не задержан. Источник агентства передает, что один из сотрудников МВД ранен.

На улице Строителей в Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома. Об этом заявили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

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