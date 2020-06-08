07 июня 2020

В Москве неизвестный открыл стрельбу из окон по людям

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Пресс-конференция Дмитрия Ионина по стрельбе в Камышлове. Екатеринбург, автомат, оружие
Ранения получил сотрудник полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На улице Строителей в Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома. Об этом заявили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

«Неизвестный открыл стрельбу из неустановленного оружия», — цитирует представителей главка ТАСС. Там добавили, что пока стрелок не задержан. Источник агентства передает, что один из сотрудников МВД ранен.

Это не первый подобный случай в столице. В апреле аналогичный инцидент произошел на улице Окской. Тогда ранение в ногу получил 40-летний мужчина. А в Нижегородской области мужчина открыл стрельбу в магазине в ответ на просьбу надеть маску. Нарушитель выстрелил в ногу посетителю магазина и скрылся с места происшествия.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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